Formazione Napoli, Conte cambia ancora: almeno tre novità col Sassuolo

Conte cambia il Napoli. Diversi cambi per la partita di domani contro il Sassuolo. Tornerà Juan Jesus dopo il turno di stop per squalifica di mercoledì. Possibile la presenza dal primo minuto di Spinazzola a sinistra che è entrato bene contro il Parma nel secondo tempo. Leo è uomo di fiducia di Conte che a lui si affida, come mercoledì, quando c’è bisogno di dare brio alla manovra e alla fase offensiva.

Dovrebbe rivedersi anche Elmas nei due dietro Hojlund. Da valutare Neres che non è al top. Lang scalpita. Per il resto, formazione in gran parte confermata con ancora qualche possibile dubbio che Conte scioglierà nelle prossime ore considerando anche le condizioni di diversi giocatori dopo lo sforzo contro il Parma. Lo riporta il Corriere dello Sport.