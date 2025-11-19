Il problema del gol: l'ultima rete di un attaccante risale al 5 ottobre

L’ultima rete su azione, anzi le ultime due risalgono al 25 ottobre contro l’Inter: ancora di Anguissa e McTominay. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive delle difficoltà in attacco della squadra di Antonio Conte.

"Per scovare un gol di un attaccante bisogna andare indietro fino al 5 ottobre: Hojlund contro il Genoa. Lucca è a secco dal 22 settembre contro il Pisa, Ambrosino ha collezionato 31 minuti tra Cagliari (15) e Torino (16) ed è a zero, Neres è a digiuno addirittura dal 4 gennaio, Politano dal 30 marzo con il Milan, Lang dal 14 giugno con la nazionale olandese e soltanto di recente ha cominciato a trovare un po’ di spazio in più".