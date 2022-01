FOTO - Da Firenze esultano, La Nazione: "Cinquina al Napoli e si vola ai quarti!"

"Cinquina al Napoli, viola qualificati ai quarti di Coppa". C'è spazio anche per il prezioso risultato ottenuto ieri dalla Fiorentina sull'apertura odierna de La Nazione: i ragazzi di Italiano resistono per più di quaranta minuti in inferiorità numerica e dilagano nei tempi supplementari al Maradona, assicurandosi l'accesso ai quarti di Coppa Italia.