FOTO - Il Roma esalta Di Lorenzo: "Non si ferma mai, sempre in campo con Napoli e Italia"

TuttoNapoli.net "Capitan Di Lorenzo non si ferma mai, sempre in campo con Napoli e Italia". Così in taglio alto l'edizione odierna de Il Roma, che esalta le doti da stakanovista del capitano del Napoli, un fedelissimo sia di Spalletti che di Mancini: nessuno dei due è disposto a rinunciarvi, se non in situazioni di assoluta emergenza.