FOTO - L'Equipe in prima: "Accordo Lione-Galtier, ma il Nizza resta in pole"

"L'inconfondibile seduta di mezzanotte" titola stamani in prima pagina il quotidiano francese L'Equipe. Dopo 22 tiri in porta, il Villarreal ha vinto l'Europa League davanti al MU. Unai Emery, l'ex allenatore del PSG, ha ora quattro titoli in questa competizione. Il Monaco dovrà giocare un turno preliminare e uno spareggio per qualificarsi in C1. Spazio anche al futuro di Christophe Galtier, allenatore accostato di recente pure al Napoli: "Accordo OL-Galtier ma... ": l'OL accetta le condizioni dell'ex tecnico del Lille. Il Nizza resta comunque in pole per accoglierlo.