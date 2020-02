FOTO Marca - Un dramma senza fine: il Barça paga a caro prezzo il pari del San Paolo

Un pareggio che ha lasciato tanti dubbi ed una situazione sempre più delicata in casa Barcellona. In un clima già preoccupante, per i tanti infortuni in terra catalana, la gara di ieri ha visto anche l'ammonizione di Busquets (diffidato) e l'espulsione di Vidal, entrambi saranno dunque indisponibili per la gara di ritorno. Il quotidiano spagnolo Marca parla di "dramma senza fine" per Quique Setièn, che dovrà contare dunque altri due infortunati per la sfida al Camp Nou contro gli azzurri, e sarò dunque costretto a pescare anche qualche giovane dalla cantera blaugrana.