FOTOGALLERY - Le prime in Spagna: "Messi in modalità Champions, allarme CoronaVirus in Italia"

"In modalità Champions". Così scrive Mundo Deportivo sul Barcellona, che racconta di un Messi in stato di grazia arriva per la prima volta al San Paolo, stadio che Maradona ha reso mitico. Ecco le altre aperture dei media spagnolo in vista della sfida di Champions League al San Paolo.

Sport

"Ottimismo al Barça"

Messi si presenta al top della forma in una settimana decisiva per le sfide contro Napoli e Real Madrid.

Marca

"Il coronavirus mette il calcio in quarantena"

Riferimento alla Serie A che ha rinviato quattro partite e valuta la possibilità di giocare nei successivi turni senza pubblico.