Furia Juve, Tuttosport: "Arbitro di campo viene radiocomandato dal Var"

vedi letture

“Il modo con cui il Var Aureliano parla all’arbitro Rapuano non lascia molti dubbi su chi sta arbitrando la partita: Aureliano davanti alla tv". Sull'edizione odierna di Tuttosport, il direttore Guido Vaciago, commentando le ultime polemiche arbitrali nate in casa Juventus dopo i fatti relativi alla gara contro l'Hellas.

"Sì, certo, in campo Rapuano probabilmente amministra l’ordinario (e comunque non abbiamo l’audio di tutta la partita), ma negli episodi cruciali, che poi corrispondono ai gravi errori commessi, viene letteralmente radiocomandato da quelli che stanno davanti alle tv” spiega Vaciagio in merito al rigore concesso al Verona ed al rosso non dato a Orban per la manata a Gatti.