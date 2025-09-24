Solidità Napoli: imbattuto in Serie A da febbraio (al Maradona da 13 gare)
Il Napoli continua la sua striscia di imbattibilità. Come ricorda l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, quella di Conte è l’unica squadra della Serie A a non aver ancora smarrito punti e detiene un primato che si estende oltre i confini nazionali: tra i cinque principali campionati europei nessuno vanta una striscia positiva come quella degli uomini di Conte.
Dal 23 febbraio scorso (ko a Como) sono 16 i risultati utili consecutivi, con un bottino di 11 vittorie e 5 pareggi. Un cammino alimentato anche dalla solidità casalinga: il Maradona è tornato a essere una roccaforte, imbattuto dal 29 dicembre 2024. Da allora 13 gare senza sconfitte, con l’unico stop risalente all’8 dicembre contro la Lazio.
