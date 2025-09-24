ADL e la promessa a Politano al suo matrimonio: rinnovo e aumento dell'ingaggio

È arrivata ieri mattina l’ufficialità: Matteo Politano ha rinnovato con il Napoli fino al 2028. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport al laterale è stato riconosciuto anche un adeguamento economico per le ottime prestazione avute sotto la guida di Antonio Conte.

Durante l’estate l’esterno era finito nel mirino di un club arabo e aveva ricevuto anche un sondaggio da parte di una società turca. A convincerlo a restare è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, che in occasione del matrimonio del giocatore aveva promesso il prolungamento. Una parola mantenuta, con tanto di adeguamento economico: nuovo ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.