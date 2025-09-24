Tutti in sala video: Conte spiegherà gli errori commessi contro il Pisa

"Conte vuole capire la natura della sofferenza nel finale, un problema registrato sia sullo 0-3 contro la Fiorentina che sul 3-1 contro il Pisa". Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul Napoli, che oggi a Castel Volturno lavorerà per preparare la sfida di domenica sera con il Milan.

"Stamane ci sarà probabilmente una full immersion anche in sala video sul calo nel finale, sugli errori che hanno fatto rientrare il Pisa in partita, sulla sensazione da braccino che ha spaventato il Napoli e che in parte aveva disturbato anche la prova di Firenze, la più convincente dell'era Conte. A Castel Volturno il Napoli capolista a punteggio pieno ricomincerà a lavorare in vista del big-match contro il Milan".