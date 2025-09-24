Il Napoli blinda Vergara: pronto il rinnovo fino al 2030

vedi letture

È molto vicino il rinnovo di Antonio Vergara fino al 2030 col Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, manca soltanto la firma per il prolungamento contrattuale di Vergara col club azzurro.

Il centrocampista classe 2003 ha convinto Conte e i tifosi durante il precampionato, guadagnandosi la permanenza in azzurro nonostante le avances di Cremonese e Verona, pronte a prenderlo in prestito. Il tecnico salentino ha posto il veto alla sua partenza e ora il direttore sportivo Manna ha trovato l’intesa per il rinnovo fino al 2030.