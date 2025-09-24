Buongiorno out, Gazzetta: "Conte dovrebbe affidarsi a questa coppia di centrali"

Alessandro Buongiorno molto probabilmente salterà la sfida col Milan in programma domenica sera a San Siro. A parlarne è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Una tegola pesante per Conte, certo, che però già dalla scorsa stagione ha sempre dimostrato di avere grande fiducia in Juan Jesus, uno dei senatori del gruppo azzurro e tra i più influenti nello spogliatoio.

Il brasiliano in estate ha avuto un altro rinnovo di contratto, proprio perché ha dimostrato sul campo e nel lavoro quotidiano la sua capacità di essere trascinatore. Per Conte è una certezza, quindi nessun dramma. In più, domenica il Napoli dovrebbe ritrovare un altro pilastro degli ultimi due scudetti: Amir Rrahmani è pienamente recuperato e oggi comincerà in gruppo la settimana che porta al big match di San Siro".