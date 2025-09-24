Conte sul 'grande mercato'. Gazzetta: "C'è un motivo per cui ha pronunciato quella frase"

"Sento parlare tanto di grande mercato ma il nostro non é stato così, abbiamo messo tanti giocatori, molti devono crescere ancora tanto ma non c’è molto tempo a sufficienza, Lucca sta lavorando tanto e bisogna predicare calma”. Queste le parole di Antonio Conte al termine della sfida al Pisa che hanno suscitato tante reazioni. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport interpreta così il pensiero del tecnico.

"Conte voleva solo difendere un gruppo che sta inserendo nove nuovi elementi che – De Bruyne a parte – provengono da contesti con aspettative molto diverse. Napoli è un altro mondo e puoi capirlo solo se ci vivi dentro. Non è semplice gestire la pressione di una città così piena di passione e ambizione, specie ora, con lo scudetto sul petto. L’obiettivo è proteggere i nuovi, meno abituati agli eccessi di esaltazione e di depressione intorno al loro rendimento. Per alzare l’asticella, servono tempo e pazienza".