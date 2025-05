Futuro Conte: famiglia, Orali e lo staff spingono per restare, ma deciderà il tecnico

"De Laurentiis e Conte si sono nel frattempo studiati e sono in tanti a sperare che ci siano ancora i margini per evitare il divorzio. A Napoli si sono infatti trovati tutti benissimo: in primis la moglie del tecnico leccese e i componenti del suo staff". Questa la notizia rilanciata stamane dall'edizione odierna di Repubblica, anche se l’ultima parola spetterà all’ex c.t, che ha consumato completamente le sue energie per tagliare il traguardo dello scudetto:

"Vincere il campionato sulla panchina azzurra è stata un’impresa storica e ripetersi nella prossima stagione sarà ancora più difficile, visto che i campioni d’Italia dovranno farsi onore anche sulla prestigiosa ribalta della Champions League e nella Supercoppa. Le due first lady, Jacqueline Baudit ed Elisabetta Muscarello, accetterebbero a malincuore l’eventualità di una separazione e stanno facendo con diplomatica discrezione la loro parte per evitarla. Ma l’avventura azzurra, culminata con la storica conquista del quarto scudetto, ha stregato anche tutti i componenti dello staff del tecnico leccese, dal fratello Gianluca al fido Lele Oriali, che in città si sono integrati bene negli ultimi mesi".