Futuro Conte, Gazzetta: "Juve si sente in vantaggio. C'è una figura chiave"

"Nonostante l’ottimismo che filtra da Napoli la Juventus non ha rinunciato alla sua prima opzione (o forse sarebbe meglio dire l’unica, perché l’alternativa in caso di no al momento sarebbe la conferma di Igor Tudor) e si sente ancora in vantaggio". Lo scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola con riferimento al futuro di Conte.

Riflessioni in corso da parte dell'allenatore del Napoli che, alla Juve, "può contare, oltre che sulla mozione degli affetti, sulla sponda di Giorgio Chiellini, uno dei pretoriani del tecnico. E ora avrà anche un manager in più, che sbarcherà a Torino con grandi ambizioni, pronto a convincerlo". Il dirigente in questione è Comolli pronto a diventare figura alla Marotta nella società bianconera con la posizione di Giuntoli in bilico.