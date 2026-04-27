Nuovo Maradona, Repubblica: tribune, museo e 100mln per colpare il gap con le big

Nuovo Maradona, Repubblica: tribune, museo e 100mln per colpare il gap con le bigTuttoNapoli.net
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 14:20Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Antonio Corbo, nel suo editoriale su La Repubblica, guarda oltre il campo e accende i riflettori sul futuro del Napoli, a partire dallo stadio.

Antonio Corbo, nel suo editoriale su La Repubblica, guarda oltre il campo e accende i riflettori sul futuro del Napoli, a partire dallo stadio. “Il Comune tira dritto nei suoi impegni, il Maradona sarà migliorato nei tempi”, scrive, indicando una strada già tracciata. Il progetto è ambizioso: “lo stadio in esclusiva, con una convenzione adeguata, può rendere decine di milioni”, grazie a “sale accoglienti, tribune da metropoli, museo Maradona e intelligenza artificiale”.

Dallo stadio possono arrivare fino a 100 milioni

Un investimento importante: “un centinaio di milioni che può non colmare il divario, ma avvicinare il Napoli ai fatturati delle milanesi. [...] De Laurentiis ha detto sempre no ai fondi esteri, anche nei giorni scorsi a Los Angeles”. L’obiettivo resta uno: “Portare nel mondo il Napoli del Centenario, un secolo di vittorie, sconfitte e dignità”.