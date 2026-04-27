Dopo Rrahmani, Conte recupera un altro big: si punta alla convocazione col Como

vedi letture

Con Di Lorenzo pronto a rientrare, il Napoli intravede finalmente la fine dell’emergenza e può tornare a contare sui suoi leader.

Il Napoli prova a lasciarsi alle spalle l’emergenza e può recuperare un altro pezzo importante per il Como. Dopo il successo contro la Cremonese, gli azzurri guardano con fiducia ai recuperi, a partire da Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, “il capitano è ormai vicino al ritorno in gruppo e punta almeno alla convocazione”. Un rientro fondamentale per Conte, soprattutto in un reparto difensivo che ha sofferto più di tutti durante la stagione.

Con Di Lorenzo e Rrahmani è tutta un'altra difesa

Il ritorno di Rrahmani ha già dato segnali importanti: “ha restituito solidità alla squadra”, ma ora serve completare il quadro. L’obiettivo è chiaro: ritrovare equilibrio e certezze anche sulle corsie esterne. Con Di Lorenzo pronto a rientrare, il Napoli intravede finalmente la fine dell’emergenza e può tornare a contare sui suoi leader.