A Como prima grande chance: blindare la Champions per anticipare l'incontro ADL-Conte

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Il traguardo è a un passo e il Napoli vuole chiudere i conti il prima possibile. Gli azzurri hanno ancora una missione chiara: blindare la qualificazione in Champions e difendere il secondo posto nelle ultime giornate. Come evidenzia La Repubblica “il vantaggio di 8 punti sul quinto posto permette di gestire con serenità il finale, ma la sfida di Como diventa decisiva”. In caso di vittoria, infatti, “la missione sarebbe praticamente compiuta con tre turni d’anticipo”.

Blindare la Champions per anticipare l'incontro ADL-Conte

Una gara chiave, dunque, che potrebbe consentire al Napoli di chiudere il discorso e guardare subito avanti. “Accelerare le manovre per il futuro” è l’altro obiettivo, con De Laurentiis e Conte pronti a sedersi al tavolo della programmazione. Prima, però, c’è da completare l’opera sul campo.