Futuro nuovo stadio, riunione istituzionale: dal 4 al 18 settembre

Inizialmente prevista per il 4 settembre, per giovedì, è invece stata rinviata al 18 settembre l’attesa riunione sul progetto del Napoli per la realizzazione del nuovo stadio. Lo scrive Repubblica oggi in edicola: "L’attesa riunione con le istituzioni nazionali, regionali e cittadine (col sindaco Manfredi che non esclude invece il restyling del Maradona) è slittata però da dopodomani – la data indicata inizialmente da tutte le parti interessate – al prossimo 18 settembre.

Tutto rinviato dunque di due settimane, con il presidente che per la coincidenza temporale dovrà rinunciare probabilmente alla prestigiosa trasferta di Champions League a Manchester, dove nella stessa giornata il Napoli affronterà il City. La priorità in questo momento è per le strutture e dalla “ prima pietra” di ieri può nascere un club sempre più grande".