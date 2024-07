Gaetano-Brescianini, ecco cosa manca per completare l'incastro

Per chiudere il cerchio, manca però un piccolo sforzo economico da parte del Cagliari per Gaetano.

Il Napoli e le manovre a centrocampo. Il club azzurro sta pensando ad una piccola rivoluzione in mediana, con Jens Cajuste e Gianluca Gaetano in uscita. Per quest'ultimo c'è forte l'interesse del Cagliari, col Napoli che ha già individuato in Brescianini del Frosinone come sostituto. Per chiudere il cerchio, manca però un piccolo sforzo economico da parte del Cagliari per Gaetano.

A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica: "Saluterà pure Gianluca Gaetano: il Cagliari ha messo sul piatto otto milioni di euro che non bastano ancora. L’aggiunta di qualche bonus potrà sbloccare l’empasse e consentire al Napoli di chiudere per Marco Brescianini del Frosinone, di fatto soffiato all’Atalanta".