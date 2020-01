"Gara dominata!", CorSera smentisce Inzaghi: "La Lazio subisce il gioco del Napoli"

Ieri la grande amarezza di Simone Inzaghi, alla fine del match contro la Lazio, che nel post partita non ha tenuto a banda la solita facile polemica, anche dopo la sconfitta contro gli azzurro. Uno degli aspetti sui quali il tecnico dei bianconcelesti si è soffermato in maniera decisa sul presunto dominio dei suoi contro il Napoli: "Dispiace perdere una partita del genere dominata quasi sempre dalla Lazio".



Non è dello stesso avviso l'edizione di oggi de Il Corriere della Sera, che dà una chiave di lettura diversa, sostenendo al contrario che "La Lazio subisce il gioco del Napoli, che tiene palla ma non fa fatica a entrare nell’area avversaria. A Inzaghi serve un contropiedista e nel secondo tempo sceglie Correa. Ma sono sempre le motivazioni a marcare la differenza, nella confusione generale il Napoli ne ha di più e schiaccia la squadra di Inzaghi nella sua metà campo".