Garanzini su La Stampa: "Napoli nu babbà, ma la squadra del giorno è un'altra"

Gigi Garanzini, sulle colonne de La Stampa, celebra la vittoria del Napoli sulla Roma e quella della Lazio sull’Atalanta. Questo un estratto delle sue parole: “Nu babbà. Servito in tavola da Oshimen. […] A ribadire la sua attuale superiorità, frutto di un gioco di qualità superiore in cui chi gioca gioca, chi entra entra, fosse anche l'ultimo arrivato Gaetano che in uno spartito mandato a memoria sembra farla da corista ma senza rinunciare a provare l'acuto. Nu babbà. […] Ma la squadra del giorno è la Lazio che ha vinto, e bene, sul campo dell'imbattuta Atalanta. A fari quasi spenti la squadra di Sarri, il cui marchio di fabbrica calcistico si vede ogni giorno di più. E vanta ad ogni buon conto la miglior difesa del campionato con 5 soli gol al passivo: dato che ne fa automaticamente una realtà da tenere molto ben presente”.