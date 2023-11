Garcia ha lasciato una sola eredità positiva: Mazzarri proverà a riscuoterla già domani

Altro giro, altra partita in trasferta per il Napoli. Dopo Bergamo, altro match impegnativo fuori casa, in Champions League, contro il Real Madrid.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Altro giro, altra partita in trasferta per il Napoli. Dopo Bergamo, altro match impegnativo fuori casa, in Champions League, contro il Real Madrid. Ed è lontano dal Maradona che il Napoli in realtà sta facendo molto bene, anche ai tempi di Rudi Garcia. Lo sottolinea Tuttosport: "Ancelotti dovrà sfidare la sua ex formazione senza 8 elementi, il Napoli - che nel bilancio 2023 ha fatto registrare l’utile più alto della storia della Serie A con 79,7 milioni - ci arriverà con un rendimento esterno pazzesco, unica eredità con il segno più lasciata da Garcia: Mazzarri farà di tutto per riscuoterla".