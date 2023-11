Garlando sulla Gazzetta: "Ottimo Napoli, non ha mai abbassato gli occhi davanti al Real"

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato di quanto fatto dalle italiane ieri sera in Champions

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato di quanto fatto dalle italiane ieri sera in Champions: "Il passaggio al Bernabeu lascia solo energia positiva nella testa degli azzurri che hanno giocato un’ottima partita. La banda Mazzarri è passata addirittura in vantaggio con Simeone che ha reso euforico un padre colchonero. Rimontato e sorpassato, il Napoli ha trovato ancora la forza di pareggiare con Anguissa e non ha mai abbassato gli occhi davanti al Real.

Alla lunga ha dovuto arrendersi alla classe infinita di Jude Bellingham che, da solo, ha compensato le numerose assenze di Ancelotti. L’autostima ritrovata, anche grazie a Mazzarri, trasformerà la fatica di Madrid in energia anti-Inter".