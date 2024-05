Gasperini tentato dal Napoli, l'Atalanta si muove: già individuato il possibile sostituto

Secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la Dea avrebbe già individuato l'eventuale sostituto di Gasperini

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorni decisivi per il futuro di Gian Piero Gasperini, il tecnico a cui il Napoli ha deciso di affidare la ripartenza dopo una stagione terribile. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la Dea avrebbe già individuato l'eventuale sostituto di Gasperini, che dovrebbe dare una risposta alla società bergamasca nei prossimi giorni.

"Venerdì dovrebbe esserci l'incontro tra Gasperini e Percassi, l'Atalanta ha individuato in Juric una potenziale alternativa, il Napoli è in attesa anche perché nella trattativa con Conte non ci sono stati passi in avanti. Gasperini ha parlato di sfide, l'idea di Mandare il Napoli lo attrae, Pioli ed Italiano sono le altre opzioni che prenderebbero quota se Gasperini dovesse optare per il rinnovo con l'Atalanta".