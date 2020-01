Gattuso-Allan, è subito scoccata la scintilla: il brasiliano incarna il Rino calciatore

Tra Gennaro Gattuso e Allan è subito scoccata la scintilla. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il centrocampista brasiliano incarna in pieno il Gattuso calciatore, fatto di anima, grinta, coraggio, voglia di andare sempre oltre. Secondo La Gazzetta dello Sport, per il ruolo di vertice basso di centrocampo non è da escludere una staffetta con Fabian visto che nelle corde dell'ex Udinese non ci sono doti di regia pure.