Gattuso aspetta novità da ADL per il futuro: spunta un indizio sulla conferma

Gennaro Gattuso ha firmato un contratto col Napoli in scadenza nel 2021, potrebbe rescindere entro il 30 aprile versando penale, difficilmente accadrà. Perché l'allenatore è nel pieno del progetto e non intende abbandonarlo. Anzi, attende una mossa da De Laurentiis, novità in tal senso. Che arriveranno. Intanto l'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di indizi: uno su tutti è l'influenza di Gattuso sull'ultimo mercato ma anche su quello futuro. Conferma ulteriore della sua importanza. In attesa degli atti ufficiali.