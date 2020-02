Gattuso, discorso alla squadra all'indomani del Barcellona: "Ora testa al campionato"

Nella giornata di ieri, all'indomani del pareggio di Champions League con il Barcellona, Gennaro Gattuso ha chiamato a colloquio la squadra, come di consueto, sul terreno di gioco del centro sportivo di Castel Volturno. Il discorso è stato il solito, come riferisce Tuttosport, quello riassumibile in un "Adesso testa al campionato", visto che il tour de force non permette pause al suo Napoli.