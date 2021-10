Gattuso in Serie B? E’ tra i candidati del Parma in caso di esonero di Maresca

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante ufficialmente Enzo Maresca sia stato ampiamente confermato dal Parma, i dirigenti di Krause hanno iniziato, sottotraccia, a tastare il terreno per trovare un eventuale sostituto. Qualche telefonata esplorativa è già stata fatta con Fabio Cannavaro, da poco svincolato dal Guangzhou e pronto a tornare in sella in Italia. Oltre al suo nome, circola anche quello di Rino Gattuso che non gradirebbe una "retrocessione" in B ma che non ha preclusioni. Più complicata la strada che porta ad Andrea Pirlo, altro tecnico che piace molto in casa Ducale.