Gattuso punta tutto sulla Coppa Italia: è il principale obiettivo stagionale del Napoli

Tutto sulla Coppa Italia, la prima competizione che tornerà a far rotolare un pallone nel calcio italiano. Il Napoli sa di poter conquistare un trofeo a distanza di anni e, secondo La Gazzetta dello Sport, sarà la priorità del club azzurro e di Rino Gattuso: "La Coppa Italia è l’obiettivo del Napoli in questa stagione. Ed è anche il traguardo più alla portata, considerato che è ancora in corsa per la Champions League, dove deve giocare la gara di ritorno degli ottavi, a Barcellona, dopo 1-1 dell’andata. Ci crede Rino Gattuso e con lui anche i giocatori. Che intravedono nella Coppa Italia la possibilità di restare nell’olimpo del calcio nazionale, oltre alla certezza di avere garantito un posto nella prossima Europa League".