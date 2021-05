Gattuso ritrova un 'obiettivo' e chiede la conferma di Vlahovic: i rumors sulla Fiorentina

La conferma di Vlahovic come condizione per negoziare. Gattuso può accettare la Fiorentina a patto che venga blindato l'attaccante serbo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "A Gattuso piace lavorare con giocatori giovani e di qualità ed è logico che vorrà riconfermare, se accetterà la proposta viola, i migliori. Poi tutto il resto della programmazione è da stilare. Biraghi sembra destinato a partire, mentre c’è da valutare la situazione di Ribery (per lui potrebbe esserci un utilizzo “alla Mertens”?) e di altri giocatori. Di certo Gattuso conosce molto bene Callejon e la sua duttilità tattica in mezzo al campo, così come Amrabat era fortemente voluto dal Napoli l’anno scorso, perché molto stimato dal tecnico".