Gattuso soddisfatto della forma del Napoli: tre azzurri stanno dando grandi risposte

Per i calciatori più piccoli fisicamente, dotati di baricentro basso, è più facile tornare in forma dopo i mesi di stop per l'emergenza-Coronavirus. Più complicato che i giocatori più strutturati fisicamente, ma anche da questi Rino Gattuso sta ottenendo risposte incoraggianti in allenamento. Su tutti, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic e Faouzi Ghoulam stanno facendo bene, con l'obiettivo di continuare su quest'onda anche durante le partite. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.