Gattuso studia l'undici anti-Samp: tre possibili novità a Marassi

Mancano due giorni a Sampdoria-Napoli e Rino Gattuso comincia a studiare la formazione da mandare in campo a Marassi. Secondo La Repubblica, potrebbero esserci delle novità. A cominciare dai pali, dove Ospina è avanti su Meret. In difesa Mario Rui al posto di Hysaj, mentre Rrahmani spera di essere confermato accanto a Koulibaly. L'altro ballottaggio riguarda l'attacco: Lozano non è ancora al meglio e Politano potrebbe così tornare titolare.