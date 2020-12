Gattuso vara la 'pretattica domestica': la nuova idea per tenere tutti sulla corda

Rino Gattuso non vuole cali di tensione nella sfida di oggi contro il Crotone e, per questo, ha deciso di non svelare neanche ai diretti interessati la formazione che ha in mente per la trasferta calabrese. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui questa forma di "pretattica domestica" di Ringhio è solo un modo per tenere tutti sulla corsa e stimolare la concentrazione dei suoi calciatori.