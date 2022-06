Gattuso vuole un pezzo del suo Napoli a Valencia: tentativo per un azzurro

"Demme è stato relegato al ruolo di vice Lobotka e non intende vivere un’altra annata da comprimario"

"Demme è stato relegato al ruolo di vice Lobotka e non intende vivere un’altra annata da comprimario sapendo - anche lui - che Gattuso tornerebbe ad allenarlo volentieri e che un paio di club lo riporterebbero con piacere in Bundesliga". Si parla del possibile addio del mediano al Napoli sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Anche in questo caso il Napoli per adesso non ha stabilito a quale cifra lascerebbe andare il tedesco ma è orientato a tener conto del fatto che Demme al momento è finito all’ultimo posto nelle gerarchie di Spalletti che in mezzo al campo vede di buon occhio sia Fabian Ruiz che Zielinski oltre ad Elmas".