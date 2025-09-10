Gazzetta a sorpresa: "Conte e la forte tentazione Hojlund per Firenze"

vedi letture

Rasmus Hojlund subito in campo contro la Fiorentina? Questa la tentazione di Antonio Conte secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il danese attacca benissimo la profondità, ha gambe veloci e resistenti. Nonostante l’altezza (191 centimetri), sa sprintare nei primi metri e tenere bene sul lungo. E adesso Conte studia il modo di inserirlo nei nuovi meccanismi napoletani: la tentazione di dargli una chance già a Firenze c’è. È forte.

Di sicuro arriverà il debutto, ma Rasmus vorrebbe provare subito l’emozione della prima da titolare. Ha lasciato Manchester dopo essere finito ai margini del progetto: ha scelto Napoli per tornare a sentirsi un giocatore importante, ma anche per l’ambizione del club e la passione della città. E questa nuova sfida lo elettrizza".