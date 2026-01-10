Gazzetta avvisa l'Inter: "A Napoli finì nella trappola contiana preparata ad arte..."

Non inizierà adesso a esasperare tutti. Non userà i toni da tregenda del collega scudettato in arrivo a San Siro, anzi in pubblico preferirà sempre la parola gentile, la nobile arte del fair play, l’elogio del divertimento contrapposto alla paura, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport in merito a Cristian Chivu, sottolineando che però "tra le quattro mura di Appiano sa cambiare registro se serve, può diventare verde di rabbia come Hulk pur di vincere finalmente contro un rivale per il titolo".

Il quotidiano sportivo racconta che l’occasione contro il Napoli è diventata la più ghiotta che ci sia: sarebbe un delitto non spedire i campioni in carica a -7. Per riuscirci - ed è lì che insiste il romeno -, non bisogna ripetere gli errori dell’andata: "Al Maradona a ottobre i nerazzurri precipitarono nella buca preparata ad arte, caddero mani e piedi nella trappola contiana. Anziché governare un match trasformato in corrida dai rivali, persero i nervi e l’intelletto sul più bello.

Quel secondo tempo napoletano, a detta del tecnico nerazzurro, è stato il peggiore in assoluto di tutta la stagione proprio perché i suoi avevano smesso di pensare al campo. Stavolta non dovrà succedere, anzi proprio dalla tenuta psicologica e nervosa passa la possibilità di superare definitivamente il tabù di tutti i tabù, quello degli scontri diretti. Contro le rivali storiche l’Inter non ne vince dalla notte della seconda stella di aprile 2024. Da allora zero successi contro Milan, Juventus e Napoli: in 13 incroci appena 6 pareggi, il resto solo sconfitte".