Gazzetta - Cessione di Milik sarà certezza in estate: due club di Premier sul polacco

"In estate la cessione sarà una certezza visto che il Napoli non si può poi permettere di perdere un attaccante di questo calibro a parametro zero nel 2021, alla scadenza naturale dell’attuale contratto". Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Arek Milik, il cui futuro potrebbe essere in Premier League nella prossima stagione: "Visto i tempi grami e le inevitabili perdite d’esercizio in periodi di pandemia, una plusvalenza non sarebbe da disdegnare. E in caso di cessione parleremmo di una cifra importante. Intorno ai 50 milioni è quello che intende ricavare dalla vendita il Napoli". Sul calciatore secondo la rosea potrebbero esserci Arsenal e Tottenham.