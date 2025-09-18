Gazzetta - Conte ha dotato il Napoli di passaporto europeo grazie al mercato

Il Napoli oggi ha un passaporto europeo. Lo scrive Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parlando dell'attesa per la sfida contro il City. Ecco quanto si legge: "La squadra solida che ha vinto lo scudetto con il minimo storico di punti e gol fatti, non avrebbe avuto cittadinanza nella Champions di Psg e Barça. Perciò Antonio ha lavorato sul mercato e in campo per dotare il Napoli di un passaporto europeo.

Oggi ce l’ha. Dal campionato scorso a questo, il possesso è passato dal 54 al 59%, la linea di recupero palla è salita di 3 metri (da 37 a 40), i passaggi da 485 a 546, la media dei tiri da 12 a 15. In due parole: Napoli più dominante e offensivo, come pretende l’Europa".