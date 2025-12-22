Italiano, quanta pretattica in vista del Napoli: il retroscena

Supercoppa Napoli-Bologna, la pretattica di Italiano. Questp è quanto si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica in merito ad alcune scelte di pretattica dell’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, in vista della finale di Supercoppa in programma questa sera contro il Napoli: “Dopo la semifinale vinta contro l’Inter, ha deciso di cambiare centro di allenamento. L’erba del quartier generale dell’Al-Nassr è risultata troppo alta e poco scivolosa.

Meglio trasferirsi nel silenzioso e impeccabile Prince Faisal Stadium. Per non fornire indicazioni sulla tattica, nei 15 minuti di allenamento di rifinitura aperti alle telecamere ha preferito parlare con i suoi giocatori, evitando che dall’esterno si potesse cogliere anche solo un passaggio, un birillo o una pettorina. Non stupisce: è il suo metodo".