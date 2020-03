Gazzetta - Coppa Italia, pressioni alla Uefa per finale a Roma anche con nuova data

Dove si giocherà la finale di Coppa Italia? La data è quella del 20 maggio. Ma lo stadio Olimpico, causa Europei, non sarebbe più disponibile. Si era ipotizzato di spostarla a Milano ma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport avanza un'altra ipotesi: "Non è più scontata la sede di Milano, perché potrebbe partire una richiesta alla Uefa di rinviare di due giorni la consegna dell’Olimpico per giocare come da programma a Roma”.