Gazzetta - Dal 4 sì agli allenamenti, ma individuali: seconda fase in 14 giorni?

La ripartenza del pallone continua a dividere, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando dell'incertezza di fronte alla complicata road map della ripresa degli allenamenti. Dopo il botta e risposta fra il possibilista Gravina e lo scettico Malagò, ora l’attesa è per quanto deciderà il governo in vista del dpcm delle riaperture: "L’orientamento resta lo stesso: sì agli allenamenti dal 4 maggio ma solo in forma individuale, anche per gli sport di squadra. Niente di meno e, soprattutto, niente di più. Una o due risposte? Insomma, il calcio avrà sicuramente una risposta. Ma il problema è di capire se ce ne saranno due. Quella immediata, legata al primo momento della ripartenza, l’altra in tempi successivi (fra due settimane?) per la seconda fase della preparazione (quella in cui dovrebbe finire il distanziamento) e per le partite. Naturalmente la speranza dei club è che tutto arrivi insieme per dare un senso alla ripartenza degli allenamenti".