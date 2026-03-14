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Gazzetta dello Sport: "Il Napoli con il Lecce: Anguissa dal primo minuto"

Gazzetta dello Sport: "Il Napoli con il Lecce: Anguissa dal primo minuto"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

"L'Inter vota Chivu" apre così La Gazzetta dello Sport con la difesa all'allenatore e la messa in esame per i giocatori. Oggi con l’Atalanta per il riscatto post derby. Spazio anche al nuovo ruolo di Kenan Yildiz, il talento turco posto al centro dell'attacco come numero 9. 

Poco spazio al Napoli in prima pagina con la sfida al Lecce: Anguissa torna titolare dopo più di 4 mesi dall'ultima volta. Ecco la prima pagina: