Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Inter, è tuo. E Marotta tranquillizza i tifosi..."

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Nonostante la rimonta subita dal Torino, i nerazzurri vedono lo scudetto a un passo

“Inter, è tuo” titola La Gazzetta dello Sport in apertura. Nonostante la rimonta subita dal Torino, i nerazzurri vedono lo scudetto a un passo: a quattro giornate dalla fine il vantaggio è di 10 punti e già nella prossima sfida a San Siro contro il Parma potrebbe arrivare la festa. Intanto Marotta prova a spegnere le polemiche: “Tifosi tranquilli, siamo estranei agli scandali, siamo sempre stati corretti”.

A San Siro finisce invece senza reti tra Milan e Juventus. “Fischi e Champions” è il commento del quotidiano rosa su uno 0-0 poco spettacolare, che però avvicina i rossoneri all’obiettivo europeo. Più staccate, infine, Como e Roma.