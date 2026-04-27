Roma su Manna? Questa la reazione di De Laurentiis, pronto a far muro
Il Corriere dello Sport fa il punto sulla possibile candidatura di Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo della Roma. Il tema, però, è soprattutto legato al futuro: la corsa è appena iniziata e al momento vede due nomi in primo piano, quello dello stesso Manna e quello di Cristiano Giuntoli.
Giuntoli rappresenta un profilo libero, senza vincoli contrattuali, con ampia esperienza e contatti anche oltre i confini italiani. Manna, invece, è già inserito nelle dinamiche dei grandi club, ma è legato al Napoli da un contratto lungo e importante fino al 2029. Ed è qui che entra in scena Aurelio De Laurentiis, deciso a non concedere aperture: nessuna trattativa a condizioni favorevoli, nessuna uscita a costo zero. La linea del presidente è chiara: chi vuole Manna dovrà trattare, e alle condizioni del Napoli.
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