Roma su Manna? Questa la reazione di De Laurentiis, pronto a far muro

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Il Corriere dello Sport fa il punto sulla possibile candidatura di Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo della Roma.

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla possibile candidatura di Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo della Roma. Il tema, però, è soprattutto legato al futuro: la corsa è appena iniziata e al momento vede due nomi in primo piano, quello dello stesso Manna e quello di Cristiano Giuntoli.

Giuntoli rappresenta un profilo libero, senza vincoli contrattuali, con ampia esperienza e contatti anche oltre i confini italiani. Manna, invece, è già inserito nelle dinamiche dei grandi club, ma è legato al Napoli da un contratto lungo e importante fino al 2029. Ed è qui che entra in scena Aurelio De Laurentiis, deciso a non concedere aperture: nessuna trattativa a condizioni favorevoli, nessuna uscita a costo zero. La linea del presidente è chiara: chi vuole Manna dovrà trattare, e alle condizioni del Napoli.