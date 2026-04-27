Da Frattesi ad Atta: tutti i nomi per rinforzare il centrocampo del Napoli
Il Mattino prova a delineare le strategie del Napoli per rinforzare il centrocampo. Tra i nomi più caldi spunta quello di Joao Gomes, che diventa un’occasione interessante dopo la retrocessione del Wolverhampton, costretto a fare cassa cedendo i suoi pezzi migliori.
Piace molto anche Richard Rios del Benfica, profilo seguito con attenzione ma complicato da strappare ai portoghesi per costi elevati. Restano vive poi altre piste già monitorate da tempo: Davide Frattesi, oggi ai margini con Chivu, e Atta dell’Udinese, reduce da una stagione in forte crescita. Non mancano le suggestioni più “internazionali”: Gabriel Sara del Galatasaray ha convinto per rendimento e personalità nelle competizioni europee. Non è più giovanissimo, ma garantisce esperienza in Champions, versatilità in mezzo al campo e una discreta propensione al gol.
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