Marotta respinge le accuse, Corriere dello Sport: "Noi estranei"
Marotta respinge le accuse. Il Corriere dello Sport apre con la questione arbitrale, ma il presidente dell’Inter alza un muro netto: “Noi estranei”. Mentre la Procura prosegue le indagini, il club nerazzurro si difende con decisione: «Abbiamo sempre agito nella massima correttezza, mai indicati direttori di gara sgraditi». Poi l’affondo, tutt’altro che leggero: «Ho chiesto gli atti ai giocatori dell’Inter? Il governo vuole commissariare il calcio». Parole che fotografano una tensione sempre più alta tra società e organi di controllo.
Intanto la corsa alla Champions resta apertissima. Il quotidiano romano traccia uno scenario compatto: Milan, Juventus, Como e Roma racchiuse in appena sei punti. Lo 0-0 tra Milan e Juve ha congelato gli equilibri: pochi squilli, con il gol annullato a Thuram e la traversa di Saelemaekers come unici momenti degni di nota. Ora ogni punto pesa: quattro giornate per decidere chi conquisterà l’Europa che conta.
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