Prima pagina Marotta respinge le accuse, Corriere dello Sport: "Noi estranei"

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Marotta respinge le accuse. Il Corriere dello Sport apre con la questione arbitrale, ma il presidente dell’Inter alza un muro netto

Marotta respinge le accuse. Il Corriere dello Sport apre con la questione arbitrale, ma il presidente dell’Inter alza un muro netto: “Noi estranei”. Mentre la Procura prosegue le indagini, il club nerazzurro si difende con decisione: «Abbiamo sempre agito nella massima correttezza, mai indicati direttori di gara sgraditi». Poi l’affondo, tutt’altro che leggero: «Ho chiesto gli atti ai giocatori dell’Inter? Il governo vuole commissariare il calcio». Parole che fotografano una tensione sempre più alta tra società e organi di controllo.

Intanto la corsa alla Champions resta apertissima. Il quotidiano romano traccia uno scenario compatto: Milan, Juventus, Como e Roma racchiuse in appena sei punti. Lo 0-0 tra Milan e Juve ha congelato gli equilibri: pochi squilli, con il gol annullato a Thuram e la traversa di Saelemaekers come unici momenti degni di nota. Ora ogni punto pesa: quattro giornate per decidere chi conquisterà l’Europa che conta.