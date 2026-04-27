Prima pagina Il Messaggero: "Sistema arbitrale nel mirino dei pm. Inter, ombre sul Tricolore"

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Così Il Messaggero apre oggi in prima pagina, riportando la posizione del presidente nerazzurro sulla vicenda che coinvolge Rocchi

“Il sistema arbitrale nel mirino dei pm. Inter, ombre sul Tricolore. Marotta: ‘L’Inter era ed è corretta’”. Così Il Messaggero apre oggi in prima pagina, riportando la posizione del presidente nerazzurro sulla vicenda che coinvolge Rocchi e la classe arbitrale. Marotta respinge ogni accusa: “Non abbiamo arbitri graditi o non graditi”, ribadendo l’estraneità del club ai fatti emersi.

Il numero uno dell’Inter è tornato anche su alcuni episodi arbitrali discussi della scorsa stagione: “Non è una lamentela, ma è oggettivo che abbiamo subito decisioni sfavorevoli, poi riconosciute anche dai vertici arbitrali. Penso al rigore non concesso in Inter-Roma, che avrebbe potuto cambiare l’esito finale”.