Caso Rocchi: chi è Croce, l’avvocato-tifoso del Verona che nel 2024 ha presentato l'esposto

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Si chiama Michele Croce, è un avvocato ed è stato anche candidato sindaco a Verona.

Si chiama Michele Croce, è un avvocato ed è stato anche candidato sindaco a Verona. Nel gennaio 2024, dopo aver assistito allo stadio insieme ai figli a Inter-Verona e aver visto la gomitata non sanzionata di Bastoni su Duda, ha deciso di presentare un esposto. A suo avviso, in quell’occasione il VAR avrebbe dovuto intervenire e richiamare l’arbitro alla revisione in campo. Ne scrive l'edizione online di Repubblica.

"Oggi quell’episodio è finito tra i punti al centro dell’inchiesta. «Ho denunciato perché mi è sembrato subito un caso grave, una vera e propria irregolarità», ha spiegato Croce. «Il VAR e il suo assistente avrebbero dovuto chiedere l’on field review. Non farlo significa violare una norma e quella decisione ha inciso sul risultato della partita».

Croce è stato poi ascoltato dal pm Ascione, titolare dell’indagine che sta scuotendo il sistema arbitrale. «Mi ha convocato prima dell’estate 2025 e mi ha spiegato che avrebbe acquisito audio e video. Riteneva che non si trattasse di un episodio isolato. E, da quello che sta emergendo, sembra che avesse ragione».